Kin Jong-Un’dan orduya yeni talimat

Kuzey Kore’den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 240 milimetrelik çoklu roketatar sisteminin (MRLS) en gelişmiş versiyonunun başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.

Bu çerçevede yapılan askeri tatbikatı ülke lideri Kim Jong-Un’un bizzat yönettiği kaydedilirken, manevra ve fırlatma kabiliyeti açısından türünün en gelişmişi olan MRLS'nin tahrip gücü dahil tüm alanlarda başarısını kanıtladığı aktarıldı. Tatbikatın ardından Kim’in yeni topçu silahlarının üretilmesi ve ordu birliklerinin bunlarla donatılması talimatını verdiği ifade edildi.

