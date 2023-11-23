Kına gecesinden dönen 2 gencin otomobilinde yangın

İstanbul Bayrampaşa’da seyir halinde olan otomobilde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Kına gecesinden dönen 2 gencin otomobilinde yangın

Yangın, saat 23.30 sıralarında Bayrampaşa O-3 Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi.

Bayrampaşa’dan Aksaray istikametinde seyir halinde olan otomobilde dumanların çıktığını fark eden sürücü, otomobili sağ şeride çekerek yanındaki yolcuyla birlikte otomobilden indi.

Motor kısmında başlayan yangın büyüyerek otomobili sararken sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile kısa sürede müdahale etti. Alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında sürücü ve yanında bulunan bir kişi yara almadan kurtulurken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik tek şeritten ilerlerken kısa süreli trafik oluştu.

Kızı ve bir arkadaşının kına gecesi eğlencesinden dönerken otomobilin yandığını söyleyen Nuri Bayraktar,
“Çocuklar kına gecesi programı vardı. Oradan gelirken araba teklemiş, sağa çekmişler, araba alev almış. Yaralı yok, kimsede bir şey yok çok şükür. Araçta iki kişi vardı. Kızım beni aradı, geldim ben de iş yerim yakındı. İhbarı beklemeden gelmişler, müdahale etmişler. Bakımını yeni yaptırmıştık, muayeneye gitmişti zaten” dedi

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