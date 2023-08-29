''Kınalı Kar'ın Lamia'sı Didem Uğurlu son hali ile gündem oldu

Bir dönemin efsane dizisi Kınalı Kar'da hayat verdiği Lamia karakteriyle hafızalarımıza kazınan Didem Uğurlu uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor. Didem Uğurlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu.

''Kınalı Kar'ın Lamia'sı Didem Uğurlu son hali ile gündem oldu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

2002-2004 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Kınalı Kar dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Emrah, Özlem Conker, Engin Şenkan ve Mustafa Avkıran'ın başrollerini paylaştığı dizide Lamia karakteriyle tanınan Didem Uğurlu güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekmişti.

640xauto.webp

1990’lı yılların sonlarından itibaren oyunculuk kariyerine başlayan Uğurlu, Aynalı Tahir dizisinde hayat verdiği Melek karakteri ile iyi bir çıkış yapmıştı.

640xauto-1.webp

1990’lı yılların sonlarından itibaren oyunculuk kariyerine başlayan Uğurlu, Aynalı Tahir dizisinde hayat verdiği Melek karakteri ile iyi bir çıkış yapmıştı.

Ünlü oyuncu, uzun zamandır ekranlardan uzakta sakin bir hayat sürüyor. Şimdilerde evli ve iki çocuk annesi olan Didem Uğurlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu.

640xauto-3.webp

Sosyal medyada eşi ve çocuklarıyla zaman zaman paylaşımlar yapan Didem Uğurlu'nun gönderileri binlerce beğeni ve yorum alıyor.

640xauto-4.webp

Didem Uğurlu'nun son haline; 'Hiç yaşlanmamış', 'Hala çok güzel', 'Çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

640xauto-5.webp

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Fatih Altaylı vatandaşlık satanlara ateş püskürdü. ‘Kendi vatanımızda sığıntı olduk’ Güncel
Fatih Altaylı vatandaşlık satanlara ateş püskürdü. ‘Kendi vatanımızda sığıntı olduk’
Ömer dizisine 3 sürpriz isim katıldı. Tüm dengeler alt üst olacak Magazin
Ömer dizisine 3 sürpriz isim katıldı. Tüm dengeler alt üst olacak
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'la ortak operasyon Spor
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'la ortak operasyon
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü Yaşam
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü
Güneydoğu’da 2 ila 4 derece sıcaklık artacak Güncel
Güneydoğu’da 2 ila 4 derece sıcaklık artacak
Çocuklar çürüğe mahkum edildi: Okul çağındaki çocukların yüzde 90’ında görüldü Güncel
Çocuklar çürüğe mahkum edildi: Okul çağındaki çocukların yüzde 90’ında görüldü