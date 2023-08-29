''Kınalı Kar'ın Lamia'sı Didem Uğurlu son hali ile gündem oldu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

2002-2004 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Kınalı Kar dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Emrah, Özlem Conker, Engin Şenkan ve Mustafa Avkıran'ın başrollerini paylaştığı dizide Lamia karakteriyle tanınan Didem Uğurlu güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekmişti.

1990’lı yılların sonlarından itibaren oyunculuk kariyerine başlayan Uğurlu, Aynalı Tahir dizisinde hayat verdiği Melek karakteri ile iyi bir çıkış yapmıştı.

1990’lı yılların sonlarından itibaren oyunculuk kariyerine başlayan Uğurlu, Aynalı Tahir dizisinde hayat verdiği Melek karakteri ile iyi bir çıkış yapmıştı.

Ünlü oyuncu, uzun zamandır ekranlardan uzakta sakin bir hayat sürüyor. Şimdilerde evli ve iki çocuk annesi olan Didem Uğurlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada eşi ve çocuklarıyla zaman zaman paylaşımlar yapan Didem Uğurlu'nun gönderileri binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Didem Uğurlu'nun son haline; 'Hiç yaşlanmamış', 'Hala çok güzel', 'Çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.