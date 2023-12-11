Oryantal Didem Kınalı'yı gasbedenler yakalandı. Adım adım takip edildiği anlar güvenlik kamerasında

İstanbul Beyoğlu Cihangir’de, önceki gün saat 21.30 sıralarında gece saatlerinde köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkartan 37 yaşındaki ünlü oryantal Didem Kınalı, dolaşmaya başladı.

O esnada kapüşonlu 2 şahıs Kınalı’yı gözüne kestirip takip etmeye başladı.

Bir süre takip eden şahıslar, kadın evine gireceği esnada elindeki 70 bin lira değerinde cep telefonunu kapkaç yaptı.

"PARA KARŞILIĞI GETİRİRİM"

Olayın ardından kapkaççılar kaçarken, şahısların işbirlikçisi olduğu öğrenilen bir şahıs Kınalı’ya, “Telefonu para karşılığında sana getiririm” dedi.

BEYOĞLU ASAYIŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından Didem Kınalı Emniyet'e giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kadının ifadesinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların önce eşkalleri ardından da kimlikleri tespit edildi. Sokak sokak kamera incelemesi yapan polis ekipleri şahısları, Türkgücü Caddesi üzerinde kaçmaya çalışırken yakaladı.

POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Gözaltına alınan şahıslardan, Emniyet'te 3 adet suç kaydı bulunan Atilla A., 1 adet kaydı bulunan Umut İ. ve 1 adet kaydı bulunan Maşallah A. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak “kapkaç” suçundan adli işlemleri yapılan 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

Şahısların yakalandığını öğrenen Didem Kınalı, sosyal medya hesabı üzerinden polis ekiplerine teşekkür etti.

SOSYAL MEDYADA SİTEM ETMİŞTİ

Sosyal medyadan açıklama yapan Kınalı, çareyi ekipleri aramakta bulmuştu. Sabah kalktığında ekiplerin olay yerine gelmediğini, herhangi bir incelemede bulunmadığını dile getiren Kınalı "Olan 70 bin liralık telefonuma oldu" diyerek ekiplere serzenişte bulunmuştu.