Kınalıada'da heyecanlı kurtarma operasyonu: tekne sürüklenirken son anda yakalandı

Makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknede bulunan 4 kişi, cankurtaran ekipleri tarafından güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul'un sevilen adalarından Kınalıada açıklarında meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu 10 metrelik bir tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle makine arızası yaşadı. Arızalanan motor nedeniyle kontrolünü kaybeden tekne, güçlü akıntıların etkisiyle sürüklenmeye başladı. Teknede bulunan kişiler, kısa sürede büyük bir panik yaşadı.

Yaşananları fark eden çevredeki tekneler ve balıkçılar, hemen Kıyı Emniyeti'ne haber verdi. Alarm üzerine bölgeye hızla hareket eden KEGM-4 hızlı tahlisiye botu, kısa sürede olay yerine ulaştı. Denizin ortasında çaresizce sürüklenen tekneye yanaşan ekipler, teknede bulunan 4 kişiyi güvenli bir şekilde botlarına aldı.

Kıyı Emniyeti ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu, tüm yolcular sağlıklı bir şekilde kurtarılarak Kadıköy'e getirildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Kurtarılan kişiler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kıyı Emniyeti yetkilileri, denizde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerini almaları konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, özellikle küçük teknelerle denize açılanların mutlaka can yeleği gibi güvenlik ekipmanlarını yanlarında bulundurmaları gerektiğini belirtti.