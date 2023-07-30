Kinoalı pilav nasıl yapılır? Bezelyeli kinoa pilav tarifinin malzemeleri neler?

Bezelyeli kinoa pilavı tok tutması sayesinde sıkça tercihe dilen bir lezzet. Kinoa tok tutmanın yanı sıra glüten ve çölyak hastaları tarafından tercih edilmektedir. Peki, kinoalı pilav nasıl yapılır? Bezelyeli kinoalı pilav tarifinin malzemeleri neler?

İşte bezelyeli kinoa pilav tarifi…

BEZELYELİ KİNO PİLAV TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 orta boy soğan doğranmış

- 3 diş sarımsak kıyılmış

- 1 çay kaşığı zerdeçal

- 1 çay kaşığı köri tozu (isteğe bağlı)

- 1/2 bardak haşlanmış bezelye

- Tuz/karabiber

- 1 bardak kinoa

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 bardak su

BEZELYELİ KİNOA PİLAVI NASIL YAPILIR?

Orta ateşte zeytinyağında soğan ve sarımsağı 3 dk soteleyin. Zerdeçal ve köriyi de ekleyip karıştırın. Su, tuz ve karabiber ilave edip, kaynama noktasına getirin.

Kinoayı önce soğuk sudan geçirip yıkayın, ardından kaynar suya atıp, karıştırın ve pişmeye bırakın. 10 dk pişirin, ardından bezelyeleri de ekleyip karıştırın, 5 dk daha pişirip, tüm suyu çektiğinden emin olun.

Bezelyeli kinoa pilavınızı sıcak servis yapın. Afiyet olsun.