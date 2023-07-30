Kinoalı pilav nasıl yapılır? Bezelyeli kinoa pilav tarifinin malzemeleri neler?

Zayıflama sürecinde diyet listelerinde sıkça tercihe dilen kinoa pek çok yemek yapımında kullanılıyor. Son zamanlarda popüler olan bezelyeli kinoa pilavı tarifini sizler için derledik. Peki, kinoalı pilav nasıl yapılır? Bezelyeli kinoalı pilav tarifinin malzemeleri neler?

Kinoalı pilav nasıl yapılır? Bezelyeli kinoa pilav tarifinin malzemeleri neler?

Bezelyeli kinoa pilavı tok tutması sayesinde sıkça tercihe dilen bir lezzet. Kinoa tok tutmanın yanı sıra glüten ve çölyak hastaları tarafından tercih edilmektedir. Peki, kinoalı pilav nasıl yapılır? Bezelyeli kinoalı pilav tarifinin malzemeleri neler?

İşte bezelyeli kinoa pilav tarifi…

bezelyeli-kinoa-salatasi-2-780x520.jpg

BEZELYELİ KİNO PİLAV TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 orta boy soğan doğranmış

- 3 diş sarımsak kıyılmış

- 1 çay kaşığı zerdeçal

- 1 çay kaşığı köri tozu (isteğe bağlı)

- 1/2 bardak haşlanmış bezelye

- Tuz/karabiber

- 1 bardak kinoa

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 bardak su

BEZELYELİ KİNOA PİLAVI NASIL YAPILIR?

Orta ateşte zeytinyağında soğan ve sarımsağı 3 dk soteleyin. Zerdeçal ve köriyi de ekleyip karıştırın. Su, tuz ve karabiber ilave edip, kaynama noktasına getirin.

Kinoayı önce soğuk sudan geçirip yıkayın, ardından kaynar suya atıp, karıştırın ve pişmeye bırakın. 10 dk pişirin, ardından bezelyeleri de ekleyip karıştırın, 5 dk daha pişirip, tüm suyu çektiğinden emin olun.

Bezelyeli kinoa pilavınızı sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
SABİM sağlıkçıların iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu Sağlık
SABİM sağlıkçıların iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu
Rüyada kale ne demek? Rüyada kale görmenin anlamı nedir? Keşfet
Rüyada kale ne demek? Rüyada kale görmenin anlamı nedir?
İnşaatın 41. katında mahsur kalan köpek kurtarıldı Güncel
İnşaatın 41. katında mahsur kalan köpek kurtarıldı
Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı. Bebeğini kaybetti Güncel
Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı. Bebeğini kaybetti
Antika hırsızı kameraya yakalandı Yaşam
Antika hırsızı kameraya yakalandı
Dünya milyarderlerinin araba sevdası. Kim servetini hangi arabalara harcadı Dünya
Dünya milyarderlerinin araba sevdası. Kim servetini hangi arabalara harcadı
İzmir Urla'da alev alan otomobil orman yangınına yol açtı Güncel
İzmir Urla'da alev alan otomobil orman yangınına yol açtı