Kira ödememek için trende yaşıyor. 600 bin kilometreyi aştı

17 yaşındaki Lasse Stolley’in düzenli bir evi yok. Bu nedenle birinci sınıf bir Deutsche Bahn vagonuna biniyor ve her gün Almanya ve komşu Avrupa Birliği ülkeleri arasında yaklaşık 600 kilometre yol gidiyor. Geceleri trende uyuyor, kahvaltısını yemekli vagonda yapıyor, kıyafetlerini kompartımanın lavabosunda yıkıyor ve halka açık yüzme havuzlarında banyo yapıyor.

Stolley, trende yaşarken mahremiyet diye bir şeyin olmadığını söylüyor. Okulu bırakan genç bu konuda herhangi bir sorun yaşamıyor. Çünkü bu şekilde yaşamanın pek çok avantajı olduğunu düşünüyor. Çok fazla özgürlüğü olduğunu söyleyen Stolley, her gün nereye gitmek istediğine karar verdiğini ifade ediyor.

DİJİTAL GÖÇEBE HAYATI

Kendisini dijital göçebe olduğunu söyleyen Alman genç, diğer yolcuların arasında oturup dizüstü bilgisayarında çalışıyor, boyun yastığı ve seyahat battaniyesini yanından ayırmıyor ve gürültü önleyici kulaklıklar takıyor. Stolley, bir yazılımcı Bu nedenle işini yapmak için ihtiyaç duyduğu tek şey bir dizüstü bilgisayar.

16 YAŞINDA EVDEN AYRILDI

17 yaşındaki genç adam, 2022 yılında 16 yaşındayken Almanya'nın kuzeyindeki evi Fockbek'ten ayrıldı. Trenlerde yaşamaya başlayan Stolley, biletini yıllık 2.800 dolara satın aldı. Uzun mesafeli seyahatler için kendisine yüzde25 indirim uygulanıyor.

Stolley, şu ana kadar 600 bin kilometre yol kat etti. İstediği yerde istediğini yapabildiğini söyleyen Stolley, hayatından oldukça memnun.