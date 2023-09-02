Kiracı Tv programında evi baştan yaptırdı. Evinin yeni halini televizyonda gören ev sahibi mahkemeye koştu

Ev sahibi ile kiracılar arasındaki kriz, son süreçte zirve yapmış durumda. Taraflar arasındaki krizin nedeni ise, bilindiği gibi fahiş fiyat artışları... İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan bir davanın tarafları, ev sahibi-kiracı olsalar da dosyanın içeriği ise bambaşka.

EVLERİNİ YENİLEDİLER

Dava dosyasına göre, Rukiye Molla ile oğlu Tamer Molla, Beşiktaş Nüzhetiye Caddesi’nde bulunan evlerini baştan aşağı yeniledi. Kendileri oturacağı için evi elden geçiren Molla ailesi, bir süre sonra yurtdışına taşınmak durumunda kaldı. Durum böyle olunca, yenilenen dairenin kiraya verilmesi gündeme geldi.

KİRACI TV PROGRAMINA BAŞVURDU

Halk Tv'nin haberine göre, Molla ailesi, Beşiktaş’ın gözde bir semtinde bulunan dairelerini diş hekimliği fakültesi öğrencisi Ecem Özsarp’a kiraladı. Özsarp, bir süre sonra, kiracısı olduğu ev için özel bir TV kanalında yayımlanan program ile temasa geçti. Oyuncu Evrim Akın’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Evrim Akın ile Ev Kuşu’ programına başvuran Özsarp, oturduğu evin yenilenmesini istedi.

KAPILAR SÖKÜLDÜ YENİ DUVAR ÖRÜLDÜ

Sunucu Evrim Akın’ın ziyaret ettiği eve bir süre sonra ustalar girdi. Ev baştan aşağı yenilendi. Evdeki bazı kapılar söküldü; yerine duvar örüldü. Duvar tavanları ve kolonlarda esaslı değişiklik yapıldı. Ev sahipleri de, evde yapılan değişikliklerin TV’de yayımlanması sonrası haberdar oldu.

DİŞ HEKİMİNE TAZMİNAT DAVASI

Rukiye Molla ile oğlu Tamer Molla adına, Ecem Özsarp’a karşı tazminat davası açıldı. Dava dilekçesinde, eve önemli ölçüde zarar verildiği öne sürüldü. Dava dilekçesine göre, eve verilen zararın 120 bin TL seviyesinde olduğu öne sürüldü. Dilekçede, TV programının verdiği eşyaların da kiracı tarafından alındığı öne sürüldü. Dava dilekçesinde, Özsarp’ın dışında programın yayımlandığı TV kanalı ile ilgili programın yapımcısı şirketin de sorumlu tutulması talep edildi.

‘EVE ZARAR VERİLMEDİ, DAHA GÜZEL OLDU’

Ecem Özsarp adına yapılan savunmada ise, evin eskisine göre daha güzel hale geldiği öne sürülerek, “Kiralanan ev olduğu gibi iade edildi. Bir zarar söz konusu değil. Davanın reddine karar verilsin” denildi. Mahkemenin, değişiklik yapılan evde keşif yaptıktan sonra bilirkişi raporu hazırlatması bekleniyor.