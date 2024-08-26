Kiralık ev krizinde bunu da gördük. Kiracılar bu oyuna dikkat

Ekonomim’den Yener Karadeniz'in haberine göre; Son dönemde, bazı ev sahiplerinin, kiracılarının imzalarını taklit ederek sahte tahliye taahhütnameleri düzenlediği tespit edildi. Bu yöntemle, kiracılara sadece 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanınarak, özellikle tatil dönemlerinde evde olmayan kiracılar mağdur ediliyor.

Mali Müşavir Ömer Sadi Yiğitcan, sahte bir tahliye taahhütnamesiyle karşılaştığını ve düzenli olarak e-devlet üzerinden yaptığı kontroller sayesinde, yasal süresi içinde itiraz ederek mağduriyetini engellediğini belirtti.

Avukat Umut Metin ise e-devlet hesaplarının düzenli kontrol edilmesinin önemine dikkat çekerek, sahte imzalarla düzenlenen belgelere karşı mutlaka itiraz edilmesi gerektiğini vurguladı.

Avukat Ragıp Şengül, sahtecilik suçlarının arttığını ve imza taklitlerinin yasal olarak suç teşkil ettiğini belirtti.

Şengül, tahliye taahhütnamesinin hukuken geçerli olabilmesi için belirli şartları taşıması gerektiğine işaret ederek, son dönemde imzanın bulunduğu fakat tarihin eksik olduğu veya imzanın taklit edildiği belgelerde artış gözlemlendiğini söyledi.

Şengül; Bu durumlarda, kiracının imzasının taklit edilmesi durumunda özel belgede sahtecilik suçunun oluştuğunu, bunun tespiti halinde ise ilgili kişinin cezalandırılabileceğini ifade etti.

Şengül, bu tür sahtecilik girişimlerinde, fırsatçıların yasalardaki boşluklardan faydalandığını ve ev sahiplerinin suçu alakasız kişilere yükleyerek sorumluluktan kaçmaya çalıştıklarını belirtti.

Yaz tatillerinde bu tür olayların daha sık yaşandığını dile getiren Şengül, sulh hukuk mahkemelerindeki dosya sayısının 2021 yılına göre 3-4 kat arttığını ifade etti.