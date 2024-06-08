Kiracıları sevindirecek haber. Yüzde 25 sınırı kalksa bile yapamayacaklar

Kira artışında yüzde 25 zam sınırının Temmuz 2024 itibariyle sona ereceği konuşuluyor. Bu durum kiracıları paniğe soktu.

Aynı zamanda “ev sahipleri kiralarda fahiş artış yapabilir mi?” sorusu da kafaları kurcaladı. Avukat Ali Onar’ın konuyla ilgili açıklamaları kiracıları bir nebze de olsa hafifletecek.

Vatandaşların panik olmaması gerektiğini belirten Ali Onar, ev sahiplerinin kafasına göre zam yapamayacağını söyledi.

ARTIŞLAR ENFLASYONA GÖRE YAPILACAK

Onar, eskisi gibi yıllık enflasyon ortalamasına (TÜFE) göre artış oranının belirleneceğini aktardı.

Devamında “Temmuz ayında kira sözleşmesi sona eren bir kiracı için bakılacak ilk kriter, eğer kira sözleşmesinde bir hüküm yok ise 12 aylık enflasyon ortalaması alınacak. Takriben yüzde 70.9 gibi bir rakam olması öngörülüyor. Bunu aşması mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.

“SÖZLEŞME GEÇERLİ OLMAZ"

Temmuz 2024’ün 12 aylık ortalaması yüzde 79 olarak açıklanırsa kira tavan miktarının yüzde 79 kadar arttırılabileceğini aktaran Onar “Taraflar kendi aralarında kira artış yüzdesi belirlemiş olsalar dahi bu sözleşme geçerli olmaz.” dedi.

Ev sahipleri keyfi bir artış yapamayacağını belirten Onar “Yüzde 100, yüzde 200 gibi artışlar yapamazlar. Kira sözleşmelerinde böyle bir hüküm olsa dahi bu söz konusu olamaz.” açıklamasını yaptı.

MEHMET ŞİMŞEK NE DEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla alakalı “Bunu uzatacak bir düzenleme yapmazsak temmuzda bu düzenleme ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok. Biz şuna inanıyoruz. Piyasada fiyatları arz ve talep belirlesin. Konut arzını artıracağız. Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz konut piyasası olarak.“ demişti.