Kira sözleşmesinde bu detayı sakın atlamayın. Kira geliriniz bir anda düşebilir

SÖZLEŞMEYE SAKIN BUNU YAZMAYIN
Kira sözleşmelerine enflasyon oranı gibi maddelerin eklenmesi, gelecekte hangi enflasyon oranının baz alınacağı konusunda belirsizlik yaratabilir.
Büyüksezer, bu tür ifadelerin kesinlik taşımadığını ve hukuki açıdan geçersiz sayılabileceğini belirtti. "Sözleşmede yer alan artış koşulunun hangi enflasyon oranına dayandırılacağı, hangi kurumun açıklayacağı oranların esas alınacağı açıkça belirtilmelidir" diyen Büyüksezer, bu durumun netlik kazanmaması halinde hem kiracının hem de ev sahibinin sıkıntı yaşayacağını ifade etti.