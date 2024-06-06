Kira sözleşmesinde bu detayı sakın atlamayın. Kira geliriniz bir anda düşebilir

Kira sözleşmesinde bu detayı sakın atlamayın. Kira geliriniz bir anda düşebilir
Kaynak: Haber Merkezi

Uzman isimden milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Kira sözleşmesinde bu detayı kaçıran yandı.

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Kira sözleşmesinde bu detayı sakın atlamayın. Kira geliriniz bir anda düşebilir 1

Hukuk teknikeri Yankı Büyüksezer, ev sahibi ve kiracılara kira sözleşmeleri konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Büyüksezer, kira sözleşmesi imzalarken dikkat edilmesi gereken hususları paylaşırken özellikle ev sahiplerini uyardı: "Kira sözleşmelerinde belirli maddeleri eklemeyin, aksi takdirde eksik kira alabilirsiniz" dedi.

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Kira sözleşmesinde bu detayı sakın atlamayın. Kira geliriniz bir anda düşebilir 2

Büyüksezer, kira sözleşmesi hazırlarken yapılan yaygın bir hataya dikkat çekti. Ev sahiplerinin, genellikle kira artış oranlarını belirlerken piyasa koşullarını göz önünde bulundurmadığını ve bu yüzden de eksik kira alabileceklerini belirtti.

Özellikle, sözleşmeye konulan bazı maddelerin ileride hukuki sorunlar yaratabileceğini ve kira gelirlerinde kayıplara neden olabileceğini ifade etti.

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Kira sözleşmesinde bu detayı sakın atlamayın. Kira geliriniz bir anda düşebilir 3

Özellikle, ev sahiplerinin kira artış oranlarını piyasa koşullarına göre değil, rastgele bir oranla belirlemelerinin sorun yaratabileceğini vurgulayan Büyüksezer, kira sözleşmelerine gereksiz ve yanıltıcı maddelerin eklenmemesi gerektiğini söyledi.


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Kira sözleşmesinde bu detayı sakın atlamayın. Kira geliriniz bir anda düşebilir 4

Hukuk teknikeri Büyüksezer, "Bu tür maddeler, kira artışını sınırlayabilir veya kira tahsilatını zora sokabilir. Sözleşmelerde net ve doğru ifadeler kullanmak, her iki tarafın da haklarını koruyacak ve anlaşmazlıkları önleyecektir" dedi.

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Kira sözleşmesinde bu detayı sakın atlamayın. Kira geliriniz bir anda düşebilir 5

EV SAHİPLERİ O MADDEYİ EKLEMEYE BAŞLADI

Ekonomik krizle boğuşan birçok ev sahibi, artan maliyetleri karşılayabilmek adına kira bedellerini yüksek oranlarda artırma yoluna gitti.

Ancak, bu durumun kiracıları zor durumda bırakması üzerine, hükümet 2022 yılının Haziran ayında kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan bir düzenleme getirdi ve bu sınırlama bir yıl daha uzatıldı.

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Kira sözleşmesinde bu detayı sakın atlamayın. Kira geliriniz bir anda düşebilir 6

YÜZDE 25 SONRASI YENİ DÖNEM

1 Temmuz'da yüzde 25 kira artış sınırının sona ermesiyle birlikte, kiracılar artan kira bedelleri karşısında büyük bir endişe içine girdi.

Bu gelişmeler, kiracıların bütçelerini zorlayan zamlarla karşılaşma korkusunu artırdı. Ev sahipleri ise, önümüzdeki dönemde kira artış oranlarını nasıl belirleyeceklerini ve bu artışları kira sözleşmelerine nasıl yansıtacaklarını düşünmeye başladı.

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Kira sözleşmesinde bu detayı sakın atlamayın. Kira geliriniz bir anda düşebilir 7

SÖZLEŞMEYE SAKIN BUNU YAZMAYIN

Kira sözleşmelerine enflasyon oranı gibi maddelerin eklenmesi, gelecekte hangi enflasyon oranının baz alınacağı konusunda belirsizlik yaratabilir.

Büyüksezer, bu tür ifadelerin kesinlik taşımadığını ve hukuki açıdan geçersiz sayılabileceğini belirtti. "Sözleşmede yer alan artış koşulunun hangi enflasyon oranına dayandırılacağı, hangi kurumun açıklayacağı oranların esas alınacağı açıkça belirtilmelidir" diyen Büyüksezer, bu durumun netlik kazanmaması halinde hem kiracının hem de ev sahibinin sıkıntı yaşayacağını ifade etti.

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Kira sözleşmesinde bu detayı sakın atlamayın. Kira geliriniz bir anda düşebilir 8

EV SAHİPLERİ DİKKAT

Ev sahiplerine daha belirgin ve hukuki geçerliliği olan maddeler eklemelerini tavsiye eden Büyüksezer, kira artış oranlarının sözleşme metninde açıkça tanımlanması gerektiğini vurguladı.

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Kira sözleşmesinde bu detayı sakın atlamayın. Kira geliriniz bir anda düşebilir 9

"Kira artışı ile ilgili maddeler belirli ve net olmalı. Bu, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları en aza indirecektir" şeklinde konuşan Büyüksezer, bu tür hatalardan kaçınılmasının hem kiracıların hem de ev sahiplerinin yararına olduğunu belirtti.

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Kira sözleşmesinde bu detayı sakın atlamayın. Kira geliriniz bir anda düşebilir 10

HUKUKİ GÜVENCE ALTINA ALINMALI

Kira sözleşmeleri, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri net bir şekilde tanımlamalı ve gelecekteki potansiyel anlaşmazlıkları önleyici nitelikte olmalıdır.

Bu bağlamda Büyüksezer, ev sahiplerine kira sözleşmelerini hazırlarken dikkatli olmaları ve belirsiz maddelerden kaçınmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

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Kira sözleşmesinde bu detayı sakın atlamayın. Kira geliriniz bir anda düşebilir 11

"Sözleşmelerin hukuki güvence sağlaması için doğru ve kesin ifadeler kullanılmalı" diyen Büyüksezer, taraflar arasındaki barış ve uyumun korunmasının önemine dikkat çekti.

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Kira sözleşmesinde bu detayı sakın atlamayın. Kira geliriniz bir anda düşebilir 12
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