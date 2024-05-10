Kiracıların sonunu getirecek tahliye kararı

Kaynak: DHA
Kiracıların sonunu getirecek tahliye kararı
Ankara’da kiracının 1800 lira verdiği kira ücretinin, yıllık kira bedelinin belirlenen yasal sınırı olan 28 bin 250 TL'nin altında olması nedeniyle tahliye kararı 55 gün içinde çıktı.

Son dönemlerde artan fahiş fiyatlar ev kiralarını da vurdu. Vatandaş ne ev satın alabiliyor ne de kiraya çıkabiliyor. Yaşlı ve eski binaların fiyatı bile en kötü bin liradan başlıyor. Durum böyle olunca kiracılar evlerinden çıkmak istemiyor.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kiracılarla ilgili flaş bir karar geldi. Ev sahibi, 9 yıldır kirada oturan kiracısı U.T.'den kendisinin oturacağı gerekçesiyle boşaltmasını talep etti.

Kiracı ise evden çıkmayacağını söyledi. Ev sahibi hemen mahkemenin yolunu tuttu ve tahliye davası açtı.

1 Mart'ta açılan dava, 55 gün sonra ilk duruşmada sonuç getirdi. Mahkeme kiracının verdiği 1800 lira kira bedelini az gördü.

Mahkeme tahliye davaları için 2024 yılında 28 bin 250 TL olarak belirlenen istinaf sınırının altında olması nedeniyle tahliye kararı verdi.

“EMSAL OLACAK BİR KARAR”

Avukat Senem Yılmazel açıklamalar yaparak "Bu her yıl değişir. 2024 yılı için 28 bin 250 TL'dir. Bu kira bedeli 1800 liraydı. Yıllık kira bedeli, 28 bin 250 liranın avukatın altında kaldığı için karar kesin bir karar. Üst mahkeme yolu kapalı. Yani ilk celsede tahliyeye karar verildi.” dedi.

187292.jpg

187551.jpg

İlgili Haberler
Ev sahibine anahtar teslimi yapmayan kiracı yandı
Ev sahibi kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı
Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı, daireyi 10 kişiye daha kiralamış
Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı, daireyi 10 kişiye daha kiralamış
Bunu yapmayan ev sahibi ve kiracılara her ay 3 bin lira ceza kesilecek
Son Haberler
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in bilinmeyen yönlerini açıkladı Spor
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in bilinmeyen yönlerini açıkladı
Afetten kalkınmaya sivil etkileşim Gündem
Afetten kalkınmaya sivil etkileşim
Çaykur Rizespor Pendikspor maçı hazırlıkları Spor
Çaykur Rizespor Pendikspor maçı hazırlıkları
Yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. 4 ölü Dünya
Yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. 4 ölü
Sinan Ateş’le davayı vurdular Yazarlar
Sinan Ateş’le davayı vurdular
İstanbul'a üç ayda 3,7 milyon turist! İlk sırada hangi ülke var? Gündem
İstanbul'a üç ayda 3,7 milyon turist! İlk sırada hangi ülke var?
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi Gündem
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi