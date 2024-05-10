Kiracıların sonunu getirecek tahliye kararı

Son dönemlerde artan fahiş fiyatlar ev kiralarını da vurdu. Vatandaş ne ev satın alabiliyor ne de kiraya çıkabiliyor. Yaşlı ve eski binaların fiyatı bile en kötü bin liradan başlıyor. Durum böyle olunca kiracılar evlerinden çıkmak istemiyor.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kiracılarla ilgili flaş bir karar geldi. Ev sahibi, 9 yıldır kirada oturan kiracısı U.T.'den kendisinin oturacağı gerekçesiyle boşaltmasını talep etti.

Kiracı ise evden çıkmayacağını söyledi. Ev sahibi hemen mahkemenin yolunu tuttu ve tahliye davası açtı.

1 Mart'ta açılan dava, 55 gün sonra ilk duruşmada sonuç getirdi. Mahkeme kiracının verdiği 1800 lira kira bedelini az gördü.

Mahkeme tahliye davaları için 2024 yılında 28 bin 250 TL olarak belirlenen istinaf sınırının altında olması nedeniyle tahliye kararı verdi.

“EMSAL OLACAK BİR KARAR”

Avukat Senem Yılmazel açıklamalar yaparak "Bu her yıl değişir. 2024 yılı için 28 bin 250 TL'dir. Bu kira bedeli 1800 liraydı. Yıllık kira bedeli, 28 bin 250 liranın avukatın altında kaldığı için karar kesin bir karar. Üst mahkeme yolu kapalı. Yani ilk celsede tahliyeye karar verildi.” dedi.