Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı, daireyi 10 kişiye daha kiralamış

Kaynak: DHA
Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı, daireyi 10 kişiye daha kiralamış
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Mısır, Fas ve Suriye uyruklu 5'i çocuk toplam 11 kaçak göçmen, kaldıkları evde yakalandı.

Operasyonda, Suriye uyruklu ev sahibinin daireyi Faslı kiracısının 10 kişiye daha kiraya verdiği ortaya çıktı.

Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak'taki 5 katlı bir binada oturan askeri personel, binanın 1. katındaki daireden gelen gürültüyü fark ederek, durumu ihbar etti. Dairede kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit eden asker, polis ekiplerini adresine yönlendirdi. Polis operasyonunda, 5 Mısır, 5 Suriye ve 1 Fas vatandaşı olmak üzere toplam 11 kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu ev sahibi, daireyi kiraladığı Fas uyruklu Kiram Q.'nun evi 10 kişiye daha kiraladığı belirlendi, kişi başı 2 bin 500 TL karşılığında.

Gözaltına alınan 11 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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