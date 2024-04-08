Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı, daireyi 10 kişiye daha kiralamış

Operasyonda, Suriye uyruklu ev sahibinin daireyi Faslı kiracısının 10 kişiye daha kiraya verdiği ortaya çıktı.

Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak'taki 5 katlı bir binada oturan askeri personel, binanın 1. katındaki daireden gelen gürültüyü fark ederek, durumu ihbar etti. Dairede kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit eden asker, polis ekiplerini adresine yönlendirdi. Polis operasyonunda, 5 Mısır, 5 Suriye ve 1 Fas vatandaşı olmak üzere toplam 11 kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu ev sahibi, daireyi kiraladığı Fas uyruklu Kiram Q.'nun evi 10 kişiye daha kiraladığı belirlendi, kişi başı 2 bin 500 TL karşılığında.

Gözaltına alınan 11 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.