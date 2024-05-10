Afgan kiracının oturduğu eve giren ev sahibi şoke oldu. 15 gündür telefonlarına bakmıyordu

Kaynak: DHA
Afgan kiracının oturduğu eve giren ev sahibi şoke oldu. 15 gündür telefonlarına bakmıyordu
Bolu'da 15 gündür telefonlarını açmadığı için polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte Afgan kiracısı Abed E.'nin oturduğu eve giren ev sahibi İbrahim Beyazoğlu boş evle karşılaştı.

Bolu Karaçayır Mahallesi’ndeki Koçak Apartmanı’nda saat 14.30’da bir süredir kirayı ödemesi yapmayan kiracısı Afganistan uyruklu Abed E.’ye 15 gündür ulaşamayan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, evin kapısını çaldığında kimse açmadı.

KİRAYI ÖDEMEDİ EŞYALARI TOPLAYIP KAÇTI

Beyazoğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ev sahibinin ihbarıyla olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen çilingirin kapıyı açmasından sonra polis ekipleriyle birlikte eve giren Beyazoğlu, boş evle karşılaştı. Kiracı Abed E.’nin evde kendisine ait olan tüm eşyaları toplayarak ortadan kaybolduğu ve ev sahibinin telefonlarına da bakmadığı ortaya çıktı.

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"FİRARA RAZIYIZ, ÖLMESİN DE"

Ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, "Yabancılar şubeye, polise gittik derken iş buraya çıktı. Bugün polis çağırdım, intihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir, bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de. Yabancı uyrukluydu. Bekar ve yalnız kalıyordu" ifadelerini kullandı.

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