Kiracılı evini başkasına kiraladı. Ev sahibi yüzde 95 zam yapan kiracısını sokağa attı

Gaziantep’te yaşayan 4 kişilik aile, kiracısı oldukları evde ev sahibi tarafından eşyaları sokağa atılarak evin başkasına kiralandığını söyledi.

Kiracılı evini başkasına kiraladı. Ev sahibi yüzde 95 zam yapan kiracısını sokağa attı

İHA'nın haberine göre, Gaziantep 75. Yıl mahallesinde oturan Özge Çil kiracısı olduğu evden ev sahibi tarafından haberi olmadan eşyalarının sokağa atıldığını iddia etti. Ev bulamadığını söyleyen Çil, 2 çocuğuyla birlikte ev aradığını ancak bulamadığını söyledi.

Ev sahibinin kiraya yüzde 95 zam yaptığını ifade eden Çil, bunu kabul etmesine rağmen ev sahibinin bahane uydurarak kendilerinden evi boşaltmalarını istediğini iddia etti.

Eşyaları sokağa atılan Özge Çil, “Bana evden çık dediler tamam dedim eşyalarımı toparladım ancak ev bulamıyorum. Ev sahipleri bize tehditli mesajlar atıyordu. Eve geldiğimde eşyalarımı dışarıya atmışlar. Telefonumu engellemişler şu an ev sahibine ulaşamıyorum" dedi.

Çil "Kirama yüzde 95 zam yaptı bunu kabul ettim kiramı da günümde ödüyorum. Buna rağmen çıkmamızı istedi. Ev sahibi 'ben başkasına vereceğim evimi sizden memnun değilim' diyerek bahane uyduruyor. Ben evin içinde oturuyorken başkasına kiraya vermiş. Ben depremden dolayı ev sıkıntısı olduğunu ev bulamadığımı kendisine söylememe rağmen ‘bu bizi ilgilendirmez’ dedi. İki oğlum bir eşim 4 kişiyiz” diye konuştu.

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