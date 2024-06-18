Kiracının çocukları evi yaktı, çıkan arbedede polis biber gazıyla müdahale etti

Diğer dairelerde oturan sakinler durumu hemen polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürdü.

Ancak yangının ardından bina sakinleri kiracı Aysel A.'ya tepki gösterdi ve çıkan arbedeye polis biber gazıyla müdahale etti.

Ev sahibi Seyhan Dağ (67) yaşanan olayla ilgili şikayetçi olduğunu belirterek, "Kiracımız çocuklarını eve bırakıp gidiyordu. Çocuklar sürekli kavga ediyordu. Yılbaşında kontratı bittiğinde, kış günü ev bulamaz diye biraz daha oturmasına izin verdim. Ancak bugün çocukları evi yaktı. Evin borcunu bile ödemedik, şikayetçiyim" dedi.

Arbede sonrası Aysel A., üç çocuğu ve binada oturan iki kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.