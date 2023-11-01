Kiracısını soyan ev sahibi tutuklandı

Bursa’da kısa süre önce kiracısını soyan ev sahibi, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Kiracısını soyan ev sahibi tutuklandı

Bursa’da kısa süre önce kiraya çıkan bir kadın, ev sahibi tarafından dolandırıldı. Durumu anlayan kiracı eve taktığı güvenlik kamerası sayesinde şüphelinin ev sahibi olduğunu gördü. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının, kiracısının 400 bin lira değerinde ziynet ve dövizini çaldığı tespit edildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 2. Kızıl Sokak üzerinde kısa süre önce ev tutan Ecem Gökçe S., (33) ev sahibi Ayşegül K. (42) ile komşuluk ilişkilerine başladı. Bir süre sonra odasındaki ziynet eşya ve döviz koyduğu kutunun açıldığını ve değerli eşyalarının azaldığını fark eden Ecem Gökçe S., bunun üzerine evine güvenlik kamerası taktırdı.

Komşuluk ilişkileri devam eden Ecem Gökçe, ev sahibi Ayşegül K.’yi çaya davet etti. Kirayı ödemek için cebinden dolar çıkaran Gökçe, ev sahibine parayı verirken, ikili sohbet sonrası dağıldı.

Eğlenmek için dışarı çıkan Gökçe, evine kurduğu kamera ve alarm sisteminden dolayı cep telefonuna gelen bildirim sonrası kamera kayıtlarını izledi. Ev sahibinin değerli eşyaların olduğu kutudaki paralarını aldığı gören kiracı, gözlerine inanamadı.

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TUTUKLANDI

Gökçe’nin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, incelediği güvenlik kameralarının ardından ev sahibine operasyon düzenledi. Ev sahibini takip eden ekipler para ve altınlara ulaşırken, Ayşegül K. ise gözaltına alındı.

Şüpheli Ayşegül K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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