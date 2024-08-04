Kiralık ev bulmak artık daha zor olacak. Yeni kriz kapıda işte nedeni

Kiralık ev fiyatlarının artışı devam ederken konut piyasasında yeni bir kriz bekleniyor. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması, memur atamaları ve düğün sezonunun yavaş yavaş kapanması ile birlikte kiralık ev bulmanın daha fazla zorlaşması bekleniyor.

Türkiye gazetesinden Necmi Çiçekçi’nin haberine göre, önümüzdeki dönemde 500 bin civarında konut talebinin olması bekleniyor. Bu durumun kiralarda yeni bir artışı tetikleyeceği öğrenildi. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlerde konut talebi artarken en fazla talebin 1+1 ve 2+1 evlere olduğu belirtiliyor.

KİRALAR DA ARTACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri “Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt için şehir değiştirecek olan öğrenciler, kamu tarafındaki atamalar, düğünler kiralık tarafında bir talep dalgası oluşturuyor. O sebeple kiralık piyasasında hareketli bir dönem bizi bekliyor. Ne yazık ki kiralıkların artacağı, kiralık bulmanın da zorlu olduğu bir döneme giriliyor. Bu dönemde satılık konut fiyatları daha stabil olabilir. Ancak kiralar yukarı doğru gider, mevcut kiraların üzerine. Talep dalgasının kiraları ortalama yüzde 30 artırabilir” diyor.

Sektör temsilcileri talebin karşılanması için konut üretiminin artırılması gerektiğinin altını çiziyor.