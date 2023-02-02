Kiralık ev ilanıyla 4 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı

(İHA) - Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanını gören 4 müşteri hemen harekete geçti. İlanı veren kişilerle iletişime giren müşteriler, kapora yatırdıkları halde ne eve yerleşebildi ne de şahıslara ulaşabildi.

Dolandırıldıklarını anlayan 4 şahıs karakola giderek şikayetçi oldu.

Olayı araştıran polis ekipleri, dolandırıcılığı gerçekleştiren 3 şüpheliyi yakaladı. İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İ.Y. ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.