Kirası 120 bin aidatı 30 bin. İstanbul'un göbeğindeki ev

Sosyal medyada yapılan bir akımda, tanımadığı insanların evini gezerek videoya çeken bir fenomenin kamerasına dikkat çeken bir ev takıldı.

İstanbul'da yaşayan birine kirasını ve aidatını sorarak evini görmek isteyen bir sosyal medya kullanıcısı o evi gezdirdi.

120 bin lira kira ve 25-30 bin lira arası aidat ödediğini söyleyen o kişinin dairesi, gökdelenin 39.katında yer alıyor.

5 banyosu olduğunu söyleyen adamın, yüksek tavanlı dairesi ve geniş odaları dikkat çekti.

Manzarasıyla 3 köprüyü de gören ve boğaz hattına tepeden bakan o evin manzarasına hayran oldu.