Kirayı artırmak isteyen dükkan sahibi kiracısını vurdu

Iğdır’da dükkan sahibi, fırın işletmecisi kiracısı ile kirayı artırmak için tartışması sonrası kiracısını tabanca ile vurdu.

Kirayı artırmak isteyen dükkan sahibi kiracısını vurdu

İHA’nın haberine göre, olay, bugün 09.30 saatlerinde Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Metin İ. (41), yıllardır aynı iş yerinde kiracı olarak fırın işletiyordu. Dükkan sahibi C.K.K. (57), sabah saatlerinde dükkana giderek Metin İ. ile kira için görüştü. Eskiden 50 bin lira olan kirayı yeni sözleşme için 90 bin lira olarak istedi. Metin İ., dükkan sahibi C.K.K.'ye 'iş zamanı' diyerek sonra gelmesini ve istenilen miktarın da çok olduğunu söyledi. Bu esnada C.K.K., yanında getirdiği tabanca ile iki defa tavana sıktı, bir el de Metin İ.'nin kafasına doğrultarak sıktı. Silahtan çıkan kurşun Metin İ.'nin boğazına değdi. Metin İ. kanlar içinde yere yığılırken, C.K.K. ise olay yerinden kaçtı. Fırın çalışanları ve vatandaşların haber vermesi üzerine Metin İ. ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan zanlı C.K.K. ise yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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