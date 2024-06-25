Kiraz ve vişne için kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kiraz ve vişne için kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın

Havaların ısınmasıyla uzmanlar kiraz ve vişne üretiminde çiftçileri sineklere karşı uyardı.

Sıcak havalarla birlikte sineklerde ortaya çıktı. Özellikle kiraz ve vişne için uyarı yapıldı. Kiraz sineği meyveleri kahverengileştirerek çürüttüğü belirtildi. Kiraz sineği ayrıca meyvelerin piyasa değerini düşürüyor.

Uzmanlar hasat yapılırken ağaç üzerinde meyve bırakılmaması gerektiğini söyledi. Öte yandan uzmanlar yere dökülen kurtlu kirazların toplanıp derin çukurlara gömülmesi gerektiğini belirtti.

Kiraz sineğine düşük ve ortak popülasyonunda biyoteknik mücadele yapılması gerektiği vurgulandı.

Uzman şu görüşlerde bulundu:

Farklı çeşitlerin bulunduğu bahçelerde "sarı yapışkan tuzak, amonyak kapsülü" kullanılarak ilk erginlerin yakalanması, mücadele zamanının tespit edilmesi yönünden gerekli ve önemlidir. Bunun yanında fenolojik (göz ile inceleme) gözlemler de önemlidir. İlk ergin uçuşu başladığı zaman erkenci kiraz çeşitleri genel olarak sarımsı pembe (ben düşme), orta mevsim çeşitleri pembemsi sarı ve sarı renkte; geççi çeşitlerde ise çok az bir kısmı sarımsı yeşil, diğerleri yeşil renkte olmaktadır.

Bölgelere göre değişmekle birlikte nisan-mayıs aylarında "görsel sarı yapışkan tuzak amonyak kapsülü" 2 adet/dekar olacak şekilde kiraz bahçelerine ağaçların güneydoğu yönüne asılır. İlaçlama tuzaklarda ilk ergin görüldükten sonra en geç bir hafta içinde yapılır. Genellikle bir ilaçlama yeterli olmaktadır. Ancak, birinci ilaçlamadan sonra, tuzaklardaki sinek yakalanmaları devam ediyorsa, ilacın etki süresi ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılabilir.

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