Ergenlere nasıl davranılmalı? İşte bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri...

Ergenlik, hızlı bedensel, duygusal ve bilişsel değişimlerin yaşandığı karmaşık bir dönem olduğu biliniyor. Bu değişimler, ergenlerin kendileri ve çevreleriyle olan ilişkilerinde de önemli değişikliklere yol açar.

Ebeveynler, öğretmenler ve diğer yetişkinler için bu dönemdeki gençlerle nasıl etkileşime gireceklerini ve onları nasıl destekleyeceklerini bilmek zorlayıcı olabilir.

Uzman Görüşleri

Dr. Carl E. Pickhardt, ergen psikolojisi üzerine yaptığı çalışmalarda, ergenlere "hayır" demenin önemini vurgulamakta.

Pickhardt'a göre, ergen çocuğunuza "hayır" demek zor olabilir, ancak bu, onların kişisel sınırlarını belirlemelerine ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olur.

Uzman Psikolog Merve Demir, ergenlik döneminin sadece fiziksel değişimle sınırlı olmadığını, ergenin ilgilerinin, davranışlarının ve tutumlarının da değiştiğini belirtmekte.

Demir, ailelerin, ergenlikte yaşanan bu durumlara karşı dikkatli olmaları ve ergenlerin kendilerini ifade etmelerine olanak tanımaları gerektiğini vurgulamakta.

Bilimsel Araştırmalar

Bilimsel araştırmalar, ergenlerin yaşamlarında meydana gelen değişimlere uyum sağlamaya çalıştıklarını ve yetişkinliğe hazırlandıklarını göstermekte. Bu süreçte, ergenler bedensel ve psikolojik sağlık problemleriyle ve sosyal yönden farklı türde sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle, ebeveynlerin ve eğitimcilerin ergenlere karşı hoşgörülü ve anlayışlı olmaları, onları dinlemeleri ve yanlış davranışlarını kişiliğine mal etmemeleri önerilmekte.

Ergenlere yönelik yapılan bir bibliyometrik çalışmada, Türkiye'de ergenlik üzerine yapılan araştırmaların eğilimleri incelenmiş ve ergenlik dönemi ile ilgili bilimsel yayın sayısında hızlı bir artış olduğu gözlemlendi. Bu çalışmalar, ergenlik döneminin toplumda bir birey olarak nasıl bir rolle, nasıl bir şekilde var olacağının belirlendiği bir dönem olduğunu ortaya koymakta.

Ergenlerle İletişim Kurmak

Aktif dinlemeyi uygulayın. Yargılamadan ve sözünü kesmeden gencin söylediklerini dikkatlice dinleyin.

Empati kurmaya çalışın. Kendinizi gencin yerine koymaya çalışın ve duygularını anlamaya çalışın.

Açık ve dürüst iletişim kurun. Düşüncelerinizi ve duygularınızı açıkça ifade edin ve gencin de aynısını yapmasını teşvik edin.

Saygılı olun. Gencin fikirlerine ve inançlarına saygı gösterin, her ne kadar siz bunlarla aynı fikirde olmasanız da.

Eleştiri yerine geri bildirimde bulunun. Gencin davranışlarını eleştirmek yerine, yapıcı geri bildirimde bulunarak nasıl geliştirebileceklerini gösterin.

Ergenlere Destek Olmak

Koşulsuz sevgi ve kabul gösterin. Gencin hatalarına veya kusurlarına rağmen onu sevdiğinizi ve kabul ettiğinizi gösterin.

Ergenlere doğru davranmak, onların gelişimine destek olmak ve sağlıklı bir yetişkinliğe geçiş yapmalarını sağlamak için kritik öneme sahip.

Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, ergenlerle iletişimde sabırlı olmanın, onları dinlemenin, rehberlik etmenin ve olumlu davranışlarını takdir etmenin önemini vurgulamakta.

Bağımsızlıklarını teşvik edin. Kendi kararlarını vermelerine ve sorumluluk almalarına izin verin.

Güçlü yönlerini ve başarılarını takdir edin. Onları motive etmek ve özgüvenlerini geliştirmek için olumlu pekiştirme kullanın.

Zor zamanlarda yanlarında olun. Zorluklarla başa çıkarken onlara destek ve rehberlik sunun.

Gerekirse profesyonel yardım alın. Gencin ruhsal veya davranışsal sorunlar yaşıyorsa, bir terapist veya danışmandan yardım almaktan çekinmeyin.