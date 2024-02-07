'Kırgınım' diyerek kararını duyurdu. Şampiyonun vedası. Trabzonspor'dan ayrıldı

Kaynak: AA
'Kırgınım' diyerek kararını duyurdu. Şampiyonun vedası. Trabzonspor'dan ayrıldı
Trabzonspor Kulübü'nden flaş bir ayrılık haberi geldi.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı bir açıklamayla Trabzonspor Kulübü'nden ayrıldığını duyurdu.

Sürmeneli, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

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"Büyük zaferler kazandım, dünya şampiyonlukları gördüm, bu şehrin sokaklarına dünyanın bir ucundan bir olimpiyat altın madalyası getirdim. Hep birlikte deliler gibi kutladık, birçoğunuz orada benimleydi. Kararıma şaşıranlarınız, üzülenleriniz olacağını bildiğimden dolayı bu açıklamayı yapmayı kendime bir borç bildim. Hem buradan hem de beni yolda gördüğünde neden bu kararı aldığımı soranlarınız olacak. Bunu da biliyorum. Ayrılırken, yıllarca ekmeğini yediğim yerden saygıyla gitmek benim karakterime en uygunu. Kızgın değilim, kırgınlık var yalnızca içimde. Sadece hak ettiğime inandığım değeri görmeyi, bu şehrin bir evladı olarak biraz daha kıymet görmeyi beklerdim ama olsun yine de beni bugünlere getiren tüm Trabzonsporlu yöneticilere teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler.

Beni, 'Kızımı senin gibi boksör yapacağım.' diyen minibüsçü abi de bilir, 'Seninle birlikte İstiklal Marşı'nı söylerken ağladık.' diyen nineler de bilir. Tokyo Olimpiyatları'na giderken bir söz vermiştim, 'O madalya bu şehre gelecek.' demiştim. Çok şükür sözümü tuttum. Şimdi önümüzdeki Paris Olimpiyatları'nda bir kez daha başarıp o madalyayı Trabzon sokaklarında yeniden dolaştırmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Arkamda duracağınıza ve dualarınızı benden esirgemeyeceğinize yürekten inanıyorum. Sizler de hakkınızı helal edin."

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