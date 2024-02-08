Trabzonspor maç öncesi paylaştı. TFF'ye hesap sordu

Bordo-mavililer, Eryaman Stadyumu'nun zemininin kötü durumunu paylaştı ve, "Marka değeri, Futbolcu Sağlığı" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da maç öncesi röportajında zeminden şikayet etti. Avcı, şunları söyledi:

Zeminin ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. 2 gün önce Ankaragücü de burada oynamak istemedi. Bugün Gençlerbirliği de burada oynamak istemez, biz de istemeyiz. Tribünler boş. Oyun kalitesi düşük. Bugün ligimizde baktığımızda, İstanbul'da bir takımla oynayacağız mesela, hangi stadyumda oynayacağımız belli değil. Bu nasıl bir kriter, bu nasıl bir düzen? Marka değeri diyoruz, bunu nasıl yükselteceğiz?

Biz bu oyunu nasıl oynayacağız? Nasıl marka değeri yaratacağız? Bu oyun sağlıklı zeminde oynanır. TFF bununla ilgili açıklama yapıyor mu, Süper Kupa finali neden oynanmadı, bununla ilgili bir açıklama var mı, olacak mı? Neden, bu oyun nasıl gelişecek? Hastalık var, deprem var, biz oynuyoruz. Hiçbir cevap yok. Her hafta hakemleri konuşuyoruz. Benim de canım acıdı geçen hafta.

Sıkıldım, anlatmak istedim. Bunu sporcu sağlığı için, marka değeri için söylüyorum. Üzülüyorum, biraz rahatlamak ve konuşmak istedim. Umarım değişir, değişeceğini sanmıyorum. Devletimiz bu kadar stadyum yaptı, zeminine bakmıyoruz. 2 gün sonra burada başka bir maç daha oynanacak. Buna cevap yok, bunun için bir şey yapılacak mı?

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