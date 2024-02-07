Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı ilk 11'i açıklandı. İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda; Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kalyon Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadele A Spor'dan yayınlanacak. Maçı hakem Burak Şeker yönetecek.
Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Draguş
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Bonucci, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi.
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