Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Bakanlar Kurulu Başkanını görevden aldı

Kaynak: AA
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Bakanlar Kurulu Başkanını görevden aldı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'u görevden aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Caparov, 15 Ekim 2021'den beri Bakanlar Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı görevlerini üstlenen Akılbek Caparov'un görevine son verdi.

Cumhurbaşkanı Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanlığı görevlerine Adılbek Kasımaliyev'i getirdi.

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Caparov, Kasımaliyev'den boşalan Bakanlar Kurulu Birinci Başkan Yardımcılığı görevine Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev'i atadı.

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Cumhurbaşkanı'nın atamaları, bu hafta meclisin güvenoyuna sunulacak.

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ADILBEK KASIMALİYEV KİMDİR?

Kırgızistan'ın yeni Bakanlar Kurulu Başkanı Kasımaliyev, Issık Göl Bölgesi'ne bağlı Tüp ilçesi Dolon köyünde 1 Aralık 1960'ta doğdu.

Rusya'daki Leningrad Maliye ve Ekonomi Enstitüsü Ekonomi Bölümü mezunu Kasımaliyev, 1984'ten bu yana Kırgızistan'da maliye, ekonomi ve vergi kurumlarında üst düzey görevlerde bulundu.

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