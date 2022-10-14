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Kırıkkale Vize’de icradan satılık tarla

T.C. Vize Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Kırklareli Vize'de 3.335 m² tarla mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 10:30
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Kırıkkale Vize’de icradan satılık tarla

Kırıkkale Vize’de icradan satılık tarla
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırklareli İlİ, Vize İlçesi, Evren mahallesi, Çömlek Tepe mevkii 168 ada 9 parsel numaralı taşınmaz 3.335,00 m² yüzölçümlü Tarla vasfındadır. Tapu kaydının Beyanlar hanesinde 25.03.1994 tarih ve 261 yevmiye numarası ile Korunması Gerekli Kültür varlığıdır belirtmesi ve 07.10.2020 tarih ve 7072 yevmiye numarası ile Genel Alanı Hatalıdır beyanı mevcuttur. İmar durumunun incelenmesi: Vize İlçesi, Evren mahallesi, Çömlek Tepe mevkii 168 ada 9 parsel numaralı taşınmaz imar planı dışındadır. Kuru tarım arazisidir. Taşınmaz yaklaşık % 3-5 eğimli bir yapıya sahiptir. Vize İlçe merkezinde bulunmaktadır. İmar planı sınırına 20 metre mesafededir. Taşınmazın kuzey cephesinin kadastral yola cephesi bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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