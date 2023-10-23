Kırıkkale'de 121 şüpheliye gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor.

Çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 121 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 120 şüpheli şahıs ise cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Çeşitli suçlardan aranan 24 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 7 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Yapılan aramalarda ise 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 151 şahsın GBT'si kontrol edildi, 173 aracın sorgusu yapıldı.