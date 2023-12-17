Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Kırıkkale'de, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nokta Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Gökmen Ç. yönetiminde otomobil ile Osman Y. yönetimindeki otomobil, kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücü Gökmen Ç. ile otomobillerde bulunan Eslem K., İlayda K., Fatma Ç., Berat Eren Ç., Ceren Ç. Abdullah Ç., Aslı Y. ve Ercan Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, otomobillerin kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

q.jpg

Son Haberler
Etiler’de cip alev alev yandı Yaşam
Etiler’de cip alev alev yandı
Özgür Özel’den ‘Gezi’ açıklaması: Adalet yerini bulana kadar savunmaya devam edeceğiz Siyaset
Özgür Özel’den ‘Gezi’ açıklaması: Adalet yerini bulana kadar savunmaya devam edeceğiz
Erdoğan’dan sonra Bakan Koca da depremzedelerden ‘helallik’ istedi: Daha iyisini yapabilirdik Gündem
Erdoğan’dan sonra Bakan Koca da depremzedelerden ‘helallik’ istedi: Daha iyisini yapabilirdik
İsrail saldırısında ağır yaralanan Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı öldü Dünya
İsrail saldırısında ağır yaralanan Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı öldü
Günlerdir haber alınmıyordu. Evinde yanmış halde bulundu Yaşam
Günlerdir haber alınmıyordu. Evinde yanmış halde bulundu
Kadıköy'de bina önündeki güvenlik paneli şiddetli rüzgardan devrildi Yaşam
Kadıköy'de bina önündeki güvenlik paneli şiddetli rüzgardan devrildi