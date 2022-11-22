Kırıkkale'de trafik kazası: 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı

G.C. yönetimindeki 71 S 0058 plakalı öğrenci servis minibüsü, Sanayi Mahallesi 1386 Sokak'ta M.Ç.S'nin kullandığı 33 NYS 78 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücü G.C. ile minibüste bulunan öğrenciler A.D. (17), S.Z.S. (17), Y.K. (15), T.E.A. (15) ve Y.E.G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.