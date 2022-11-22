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Kırıkkale'de trafik kazası: 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 13:56
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Kırıkkale'de trafik kazasında 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de trafik kazası: 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı
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G.C. yönetimindeki 71 S 0058 plakalı öğrenci servis minibüsü, Sanayi Mahallesi 1386 Sokak'ta M.Ç.S'nin kullandığı 33 NYS 78 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü G.C. ile minibüste bulunan öğrenciler A.D. (17), S.Z.S. (17), Y.K. (15), T.E.A. (15) ve Y.E.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. (AA)

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