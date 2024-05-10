Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda yakalanan iki şüphelinin üzerinde 106.67 gram metamfetamin ve 21 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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