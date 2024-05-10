Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda yakalanan iki şüphelinin üzerinde 106.67 gram metamfetamin ve 21 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.