Kırıkkale'deki yaban hayatı fotokapanlarla kaydedildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'deki yaban hayatı fotokapanlarla kaydedildi
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şubesi, ormanlık ve kırsal alanlarda yaşayan yaban hayvanlarını fotokapanlarla kayıt altına alarak, doğal yaşamlarını incelemeye devam ediyor.

Kırıkkale'de, ormanlık ve kırsal alanlarda bulunan yaban hayatı yakından takip ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaban hayvanlarının doğal yaşamları fotokapanlarla kayıt altına alınıyor.

Fotokapanlar, bölgede yaşayan vaşak, karaca, kurt, tavşan, su samuru, tilki ve yaban domuzunun günlük aktivitelerini ve doğal yaşamlarını izlemek için kullanılıyor. Bu kayıtlar sayesinde, canlıların popülasyonları ve davranışları hakkında önemli bilgiler elde ediliyor.

Ayrıca, kaçak avcılıkla mücadelede de etkili olan fotokapanlar, farklı periyotlarla yer değiştirilerek daha geniş bir alanı kapsama imkanı sunuyor. Böylelikle, doğal yaşamın korunması ve yaban hayvanlarının refahının sağlanması için önemli bir araç olan fotokapanlar, Kırıkkale'deki doğa koruma çalışmalarına önemli katkılar sağlıyor.

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