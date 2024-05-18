Kırıkkale'deki yaban hayatı fotokapanlarla kaydedildi

Kırıkkale'de, ormanlık ve kırsal alanlarda bulunan yaban hayatı yakından takip ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaban hayvanlarının doğal yaşamları fotokapanlarla kayıt altına alınıyor.

Fotokapanlar, bölgede yaşayan vaşak, karaca, kurt, tavşan, su samuru, tilki ve yaban domuzunun günlük aktivitelerini ve doğal yaşamlarını izlemek için kullanılıyor. Bu kayıtlar sayesinde, canlıların popülasyonları ve davranışları hakkında önemli bilgiler elde ediliyor.

Ayrıca, kaçak avcılıkla mücadelede de etkili olan fotokapanlar, farklı periyotlarla yer değiştirilerek daha geniş bir alanı kapsama imkanı sunuyor. Böylelikle, doğal yaşamın korunması ve yaban hayvanlarının refahının sağlanması için önemli bir araç olan fotokapanlar, Kırıkkale'deki doğa koruma çalışmalarına önemli katkılar sağlıyor.