Kırım Tatarlar bilgini Emin Bektöre'nin 28. ölüm yıl dönümü

1888 yılında Bulgaristan Prensliği'nin Dobruca bölgesinde bulunan, günümüzdeki ismi Dobriç olan Hacıoğlu Pazarcık şehrinde dünyaya gözlerini açan Emin Bektöre, ilk ve orta öğrenimini Pazarcık ve Bükreş’te tamamladı.

Gençliğinden beri Romen ve Bulgar halkları başta olmak üzere folklorla ilgilendi. Daha sonra birçok Kırım Tatar halk topluluğu kurarak Şahin Giray Han, Atilla, Bora, Kırım, Kök-Köz Bayar gibi öğretici oyunlar yazıp sahneledi.

Emin Bektöre Dobruca'da, 1 Ocak 1930 tarihinde Kırım Tatar Emel Dergisi'ni yayımlamaya başlayan Müstecip Ülküsal liderliğindeki milliyetçi, idealist grubun en genç üyesi oldu.

İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra 1940 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç ederek, Eskişehir'e yerleşti. Burada da folklor ve müzik çalışmalarına devam etti. 1941 yılından itibaren Eskişehir'deki Halkevi'nde folklor çalışmalarına başladı ve halkevi kapanana kadar hizmet vermeye devam etti. Halkevlerinin kapanmasından sonra çalışmalarını Halk Eğitim Merkezinde devam ettirdi. Bu dönem içinde, uzun yıllar aktif çalışan pek çok folklorcuyu yetiştiren Bektöre, Eskişehir dışında Kütahya, İstanbul ve Ordu gibi birçok ilde de folklor çalışmaları yürüttü.

Emin Bektöre’nin Türk folklorcusu, Türk halk müziği sanatçısı Muzaffer Sarısözen ile gerçekleştirdiği ortak çalışmalar sayesinde Kırım Halk Türküleri Türkiye’de radyoda sık sık çalınarak yaygınlaştı.

Emel Dergisi’nin 1960’lı yıllarında Avukat Müstecib Ülküsal başkanlığında Türkiye’de yeniden yayın hayatına başlamasıyla birlikte Bektöre, yıllarca Türkiye’de Emel camiasında yerini almış Cafer Seydahmet Kırımer, Müstecib Ülküsal, Dr. Edige Kırımal, Dr. Abdullah Zihni Soysal, İsmail Otar gibi Kırım Tatarı kanaat önderleriyle yakın ülkü, fikir ve iş birliği içinde çalıştı.

Eskişehir Kırım Türk Kültür Derneği 1972 yılında, Emin Bektöre’nin "Kırım Halk Türküleri" adındaki kitabını bastırdı. İleri yaşına rağmen 1990'a kadar jüri üyesi, danışman, gözlemci olarak gençlerle birlikte çalışarak folklor çalışmalarına katkıda bulunan Bektöre, Dış Türkler ile de hep ilgili kaldı ve Kırım Tatar diasporasındaki Millî Kurtuluş davasının aktivistleri arasında yer almayı sürdürdü.

Kırım'ın kurtuluşu, geleceği, varlığı için son nefesine kadar faaliyetlerini sürdüren Emin Bektöre 15 Nisan 1995 tarihinde vefat etti.