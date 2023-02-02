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Azaltarak değil, birden bırakın!

Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski sadece bir yılda yarı yarıya düşüyor. Nasıl mı, işte yanıtları…

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 08:35
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Kırıp atın kalp krizinden kurtulun

Azaltarak değil, birden bırakın!
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İnsan sağlığını olumsuz etkileyen sigaranın bırakılmasının üzerinden bir yıl geçmesi durumunda kalp krizi riskinde yarı yarıya azalma görüldüğü açıklandı.

 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Sağlığı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Gamsızkan, yazılı açıklamasında, sigara bırakıldığında insan vücudunda hızlı şekilde fiziksel ve fonksiyonel düzelmelerin başladığını belirtti. Sigaraya erken yaşta başlanmasının sağlığı ciddi oranda tehdit ettiğini anımsatan Gamsızkan, "Sigara içenlerin 'Ben bunca sigara içtim. Bıraksam da bu saatten sonra eski sağlığım yerine gelmez ki.' diye düşünmemesi gerekir. Sigara bırakılan süreyle vücutta oluşan düzelme ve değişiklikler oldukça umut verici." dedi.

Gamsızkan, damar sistemine yapılan hasar göz önüne alındığında, sigara bırakıldıktan sonra kan basıncı ve nabzın giderek normale döneceğini, kan dolaşımının düzeleceğini belirterek şunlara dikkat çekti:

"24 saat sonra vücut karbonmonoksitten temizlenir. 48 saat içinde mide bağırsak sisteminin fonksiyonel olarak işlevi artar, peptik ülser ve gastrit akut etkileri kaybolur. 72 saat sonra hava yollarının gevşemesi sonucu nefes alıp verme rahatlar, sekresyon miktarı artar ve hava yolları kendi kendini temizlemeye çalışır. 3 ay içinde immün sistem güçleşir ve böylece üst solunum yolları etkeni virüslere karşı daha dirençli hale gelinir. Yaklaşık 6 ve 9 ayda akciğer fonksiyonlarında yüzde 5-10 oranında düzelme gözlenir. 1 yıl sonra kalp krizi riski yüzde 50 azalır. 3 ve 5 yıl içinde de sigaranın neden olduğu kanserlere yakalanma risklerinde yüzde 50'ye varan azalmalar görülür."

"SİGARAYI BİRDEN BIRAKIN"

Zerrin Gamsızkan, sigarayı birden bırakan kişilerde daha başarılı sonuçlar alındığına belirterek, şunları söyledi:

"Nikotin reseptörleri bir kez uyarıldıktan yaklaşık 2-4 saat sonra tekrar nikotin maddesini talep eder. Azaltarak sigara bırakmayı deneyen bir insan, iki sigara arasını uzatmak durumundadır. Bir sonraki sigara için saat sayan biri için sigara içme dürtüsü daha çok hissedilecektir ve bu durum sigara içme arzusunu artıracaktır. Gün içinde azaltılmış her sigara, içilmek için büyük beklentiyi ortaya çıkararak sigaranın o kişi için değerli ve vazgeçilmez nesne olarak algılamasına neden olacaktır. Yapılan çalışmalar da azaltarak bırakmaktan ziyade sigaranın birden bırakılmasının daha başarılı sonuçları olduğunu söylemektedir."

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