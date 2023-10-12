Kırklareli polisi uyuşturucuya savaş açtı

Kırklareli Emniyeti uyuşturucu ile yaptığı 2 aylık mücadelede 22 kişiyi adalete teslim ederken, yaklaşık 105 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Kırklareli polisi uyuşturucuya savaş açtı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kırklareli merkezi ve ilçelerinde, 2 aylık süreçte yapılan çalışmalarda, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak; 2313 SKM" suçundan olmak üzere toplamda 99 olaya müdahale edildi. Olaylarda 152 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Olaylarda yakalanıp adliyeye sevk edilen 28 kişiden 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 22 ise şahıs tutuklandı.

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Çalışmalarda yaklaşık 105 kilogram kubar esrar, metamfetamin, kokain, skunk gibi uyuşturucu madde, 260 adet extacy uyuşturucu maddesi, 5 bin 115 adet sentetik ecza hap, 9 adet captagon uyuşturucu maddesi, 84 bin 168 kök keneviri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 69 bin 900 TL, 10 adet tabanca, 4 adet tüfek, 3 adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

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