Kırklareli polisi uyuşturucuya savaş açtı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kırklareli merkezi ve ilçelerinde, 2 aylık süreçte yapılan çalışmalarda, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak; 2313 SKM" suçundan olmak üzere toplamda 99 olaya müdahale edildi. Olaylarda 152 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Olaylarda yakalanıp adliyeye sevk edilen 28 kişiden 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 22 ise şahıs tutuklandı.

Çalışmalarda yaklaşık 105 kilogram kubar esrar, metamfetamin, kokain, skunk gibi uyuşturucu madde, 260 adet extacy uyuşturucu maddesi, 5 bin 115 adet sentetik ecza hap, 9 adet captagon uyuşturucu maddesi, 84 bin 168 kök keneviri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 69 bin 900 TL, 10 adet tabanca, 4 adet tüfek, 3 adet hassas terazi ele geçirilmiştir.