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Kırklareli Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

Kırklareli Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 20 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 14:40
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Kırklareli Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

Kırklareli Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitenin birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları-programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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