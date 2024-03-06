Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu; 46 gözaltı

Kaynak: DHA
Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu; 46 gözaltı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gerçekleştirilen polis operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 46 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişileri deşifre etmek ve ortaya çıkarmak amacıyla Babaeski ilçesinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu çalışma sonucunda 47 adreste uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 48 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda 2 tabanca, 22 mermi, 0,30 gram metamfetamin, 3.28 gram kenevir tohumu, 13 sentetik ecza ve 5 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Şu an gözaltında bulunan 46 şüpheli hakkında soruşturma devam ederken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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