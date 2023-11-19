Kırklareli’de vatandaşlar doyasıya karın tadını çıkardı

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Dereköy Sınır Kapısı'na gitti.

KAYNAK: İHA
Kırklareli’de vatandaşlar doyasıya karın tadını çıkardı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı yer yer 3,5 santimetreye kadar ulaştı.
Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar soluğu Dereköy Sınır Kapısı'nda aldı. Aileleri ile gelen vatandaşlar doyasıya karın tadını çıkardı.

Tülin Karabulut’ta kar yağdığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek karın tadını çıkardıklarını söyledi.
Öte yandan kar yağışı sebebiyle kapanan köy yolları için İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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