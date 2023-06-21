Kırklareli'li vatandaşa göre sorun ne döviz artışı nede ekonomi. 'Evlenecek 'bayan' bulamaması'

Kırklareli'nde ekonomiyle ilgili sokak röportajı yapan muhabir, ilginç bir cevapla karşılaştı. Muhabirin "Döviz kuru artışını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna vatandaşın verdiği yanıt, şaşkınlık yarattı.

Kırklareli'li vatandaşa göre sorun ne döviz artışı nede ekonomi. 'Evlenecek 'bayan' bulamaması'

Vatandaş, döviz kuruyla ilgili bir bilgisinin olmadığını belirterek, kendisinin en büyük sorununun bekarlık olduğunu söyledi. "Evlenecek bir kız bulamıyorum. Burası bayan kıtlığı bölgesi. Bu konu hiç gündeme gelmiyor. Bir televizyon programında dile getirilse mi acaba... Erkeklerin bayan bulma sıkıntısını gündeme taşısa. Burada inanılmaz bir dengesizlik var yani. Kırklareli'nde bayan kıtlığı var. 28 bin nüfuslu bir yerde; 15 bin erkek 13 bin bayan var" dedi.

Muhabir ise vatandaşın bu cevabına gülmekten kendini alamadı ve röportajı sürdürmekte güçlük çekti.

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