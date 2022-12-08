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Kırklareli'nde ormanda ceset bulundu

Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın ormanlık alanda ceset bulundu.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 09:49
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Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede ceset bulundu

Kırklareli'nde ormanda ceset bulundu
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Bulgaristan'a sınır olan Kofçaz ilçesinin Tatlıpınar köyü civarındaki ormanlık alanda bir kişinin vücudunun büyük bir bölümünün gömülü olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, çevre güvenliğinin alınmasının ardından incelemelerde bulundu.

Ekipler, toprağa gömülü kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Cesedin bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor. (AA)

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