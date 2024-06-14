Kırklareli'nde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hasara neden oldu

Dolu yağışı, otomobillerin, camların ve çatıların zarar görmesine neden oldu.

Şehirde beklenmedik bir şekilde bastıran sağanak yağış, dolu yağışı şeklinde hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, dolu yağışına karşı hazırlıksız yakalanmaları üzerine dükkanların tentelerinde korunmaya çalıştı. Cadde ve sokaklar, beyaza bürünürken trafikte aksamalar meydana geldi.

Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, araçların ve tarım alanlarının yanı sıra bazı evlerin çatılarına ve camlarına da zarar verdi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede dolu yağışı riskine karşı vatandaşları uyararak gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi. Yağışın ardından Kırklareli genelinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Bu tür doğa olaylarının nadiren yaşandığı bölgede, vatandaşlar dolu yağışını hayretle karşıladı ve sosyal medyada dolu tanelerinin fotoğraflarını paylaşarak dikkat çekti.