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Kırklareli’nde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı 7 yaralı

Kırklareli’nde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 23:23
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Kırklareli’nde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı 7 yaralı

Kırklareli’nde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı 7 yaralı
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İHA - Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Fatih Caddesi’nde, Coşkun E. yönetimindeki özel halk otobüs ile Serenay S. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi

Kazada otobüs sürücüsü ve 4 yolcu ile Serenay S. ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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