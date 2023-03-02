Kamp kurarak kaçak kazı yapan 12 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda merkeze bağlı Çağlayık köyü Değirmentaşlı mevkisinde kamp kurarak kazı yaptıkları belirlenen gruba yönelik operasyon düzenlendi.



Suç örgütü lideri olduğu belirtilen H.Y. ile birlikte 12 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların kullandığı çadır ve araç ile kazı alanında yapılan aramada, 6 kırıcı ve delici matkap, 2'şer adet karot makinesi, jeneratör, spirial makinesi, el testeresi, gaz dedektörü, elektrik uzatma kabloları, kazı malzemeleri, kamyonet ele geçirildi. (AA)