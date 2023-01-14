Köprü ayağına çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hakan Kaya (38) idaresindeki 39 AAG 459 plakalı otomobil Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde inşaat yapımı devam eden köprünün ayağına çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki eşi Nergis Kaya (34) olay yerinde yaşamını yitirdi.Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından çiftin cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.