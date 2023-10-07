Kırklareli’nde palet fabrikası alev alev yandı

Kırklareli’nin Üsküp beldesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen büyüyerek devam etti.

KAYNAK: İHA
Kırklareli’nde palet fabrikası alev alev yandı

Yangında can kaybı olmazken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeni bilinmiyor

Yangın, dün akşam saatlerinde Üsküp beldesindeki bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını sardı.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Fabrika sahibi ve işçiler, yangının çıkış nedenini anlamadıklarını söylediler. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Fabrika kullanılamaz hale geldi

Yangın nedeniyle fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi. Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Fabrika sahibi, yangının çıkış nedeninin araştırılmasını istedi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattıklarını açıkladılar.

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