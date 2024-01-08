Kırklareli’nde şiddetli yağış hayatı felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılardan sonra Kırklareli'nde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlde şiddetli yağışla birlikte Bademlik Mahallesi, İnönü Caddesi'nde yolları ve sokakları sular altında kalırken, sokakları adeta göle çevirdi.

Yollarda seyir halinde olan bazı araçlar adeta suya gömülürken, yağıştan dolayı bazı evlerin bodrum katında su baskınları oluştu.

İhbarlar üzerine harekete geçen AFAD ve itfaiye ekipleri, sağanak sebebiyle ulaşıma kapanan yolları su tahliyesi yaparak açmaya çalıştı.

Yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.