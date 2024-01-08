Kırklareli’nde şiddetli yağış hayatı felç etti

Kaynak: İHA
Kırklareli’nde şiddetli yağış hayatı felç etti
Kırklareli'nde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar suda mahsur kaldı, bodrum katları suya gömüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılardan sonra Kırklareli'nde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlde şiddetli yağışla birlikte Bademlik Mahallesi, İnönü Caddesi'nde yolları ve sokakları sular altında kalırken, sokakları adeta göle çevirdi.

Yollarda seyir halinde olan bazı araçlar adeta suya gömülürken, yağıştan dolayı bazı evlerin bodrum katında su baskınları oluştu.

İhbarlar üzerine harekete geçen AFAD ve itfaiye ekipleri, sağanak sebebiyle ulaşıma kapanan yolları su tahliyesi yaparak açmaya çalıştı.

Yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

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