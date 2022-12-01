Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kırklareli’nde uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi ve Babaeski ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler tarafından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bir miktar metamfetamin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B, İ.P. ve B.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



(Kaynak: İHA)