Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Vize ilçe merkezi ve köylerinde uyuşturucu madde imal ve ticaret suçlarını işledikleri belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Eş zamanlı olarak 12 adrese düzenlenen operasyonda; 110 gram kubar esrar, 100 gram metamfetamin, 32 adet ecytasy hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü, 1 adet tabanca, 39 adet 9 milimetre çapında fişek ve 9 bin 10 lira suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Operasyon sonucu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.