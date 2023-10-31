Kirlenen çamaşırlardaki büyük tehlike. Bunu yapmadan sakın çamaşır yıkamayın

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte deterjan üreticilerine operasyon düzenledi.

Ekipler, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve izinsiz faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

20 TON SAHTE DETERJAN ELE GEÇİRİLDİ

Alınan yasal izinlerin ardından iş yerine operasyon düzenleyen ekipler burada yaptıkları aramalarda, 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ve 500 litre asite el koydu.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

UZMANLAR UYARDI

Son günlerde çok yüksek miktarlarda sahte deterjan ele geçirilirken uzmanlar, hem sahte ve gerçek deterjan arasındaki farkları tek tek anlattı.

"FİYATINA, SERİ NUMARASINA, GÖRÜNTÜSÜNE VE KOKUSUNA BAKILMALI"

Sahte deterjan ve gerçek deterjanı ayırt etme konusunda bilgiler veren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail İnci, "Fiyat eğer piyasa fiyatının çok altındaysa bu bizim için ilk ipucu olmalı, büyük ihtimalle bu deterjan sahtedir. 2’nci olarak deterjanı almadan, açmadan ambalajına bakmalıyız. Sahte deterjanların ambalajlarının baskı kalitesinin gerçek deterjanlara göre daha düşük kalitede olduğunu görebiliyoruz. Seri numarasına bakıyoruz eğer seri numarası etrafındaki diğer paketlerle aynıysa teknik olarak bu mümkün değil, büyük ihtimalle bu deterjanın sahte olduğunu söyleyebiliriz. Deterjanın fiyatından, ambalajından anlayamadık aldık, eve geldik, üçüncü olarak neye bakacağız; paketi açtığımızda deterjanın görüntüsünü inceleyeceğiz. Sahte deterjanların genellikle çok ince taneli adeta pudra tanesi büyüklüğünde olduğunu görüyoruz bu da bizim için şüphe uyandırıcı bir unsur olmalı. 4’üncü olarak en basit, uygulanabilir testimiz koku testi, gerçek deterjanların genellikle kokusunu biliyoruz. Zamanla değişmez bu koku, sahte deterjanların ise zamanla değişen bir kokusu vardır. Bunu derhal imha etmeli veya yetkili makamlara şikayette bulunmalı, asla kullanmamalıyız” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İnci, şöyle devam etti:

"Sahte deterjanların zamanla değişen bir kokusu vardır. Son günlerdeki sahte deterjan şikayetlerinin büyük çoğunluğunun internet ortamından alınmış ürünlerle ilgili olduğunu görüyoruz. Bu yüzden tüketicilerimiz internetten alırken çok daha dikkatli olmalı"